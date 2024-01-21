«Реал» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении четырёх месяцев

В воскресенье, 21 января, «Реал» на последних минутах вырвал победу в игре 21-го тура испанской Ла Лиги с «Альмерией» — 3:2. Таким образом, мадридская команда не проигрывает на протяжении 13 матчей чемпионата подряд.

В последний раз в игре Примеры «Реал» уступал четыре месяца назад — 24 сентября. Это произошло в матче с «Атлетико» — 1:3. На протяжении последующих 13 встреч турнира «сливочные» обыгрывали такие команды, как «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирона» (3:0), «Осасуна» (4:0), «Барселона» (2:1), «Валенсия» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранада» (2:0), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорка» (1:0). Также подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1).

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На данный момент «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 51 очко после 20 туров.

Свой следующий матч «Реал» проведёт в пятницу, 26 января. Команда Анчелотти на выезде сразится с «Лас-Пальмас» в игре 22-го тура испанской Примеры.