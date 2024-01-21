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Семак высказался об игре новичков «Зенита» Артура и Педро в игре с самаркандским «Динамо»

Семак высказался об игре новичков «Зенита» Артура и Педро в игре с самаркандским «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру новичков команды Артура и Педро в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1).

«Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. Педро провёл хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, в этом матче Педро отличился забитым мячом, а Артур отдал голевую передачу. Также по мячу за сине-бело-голубых забили Марио Фернандес, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой и Вендел. При этом «Зенит» на зимних сборах встретится ещё с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).

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