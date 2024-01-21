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Игрок «Альмерии» — о проигрыше «Реалу»: кто-то не позволил нам победить сегодня

Игрок «Альмерии» — о проигрыше «Реалу»: кто-то не позволил нам победить сегодня
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Защитник «Альмерии» Марк Пубиль прокомментировал упущенную победу в матче 21-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:3)

«Я думаю, что кто-то не позволил нам сегодня победить здесь, на «Бернабеу», — приводит слова Пубиля DAZN.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, по ходу встречи возникло три спорных эпизода, для вынесения решения, по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегнул к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо принял решение отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе и решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.

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