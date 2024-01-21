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«Ювентус» втрое увеличит зарплату 18-летнему игроку, чтобы продлить с ним контракт

«Ювентус» втрое увеличит зарплату 18-летнему игроку, чтобы продлить с ним контракт
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«Ювентус» близок к продлению трудового соглашения с турецким нападающим Кенаном Йылдызом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, 18-летний форвард в ближайшее время поставит подпись под контрактом сроком до конца сезона-2028/2029. В соответствии с условиями нового соглашения, зарплата турецкого игрока вырастет в три раза.

Йылдыз находится в системе «Ювентуса» с 2022 года. В текущем сезоне форвард «бьянконери» провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина в мадридский «Атлетико» на правах аренды.

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