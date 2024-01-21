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Тренер «Пари НН» Юран подвёл итоги первого зимнего сбора команды

Тренер «Пари НН» Юран подвёл итоги первого зимнего сбора команды
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги первого зимнего сбора команды.

«На первом сборе акцент был сделан на физическое состояние игроков. Сегодня мы сыграли матч двумя составами. И самое главное, что обошлись без травм и мышечных повреждений.

Если подводить итоги сбора в Аджмане, то всё, что мы запланировали, выполнили в полном объёме. Все без исключения ребята работали с полной самоотдачей, по две тренировки в день. И по пятибалльной шкале команда отработала на пятёрку. Так что всё идет хорошо, всё по плану.

На втором и третьем сборах мы запланировали провести уже по три контрольных матча. Будем прибавлять в игровом времени, будем наигрывать оптимальные связки. Продолжим готовиться к весенней части чемпионата. Она будет для нас непростой, но мы с первой игры должны радовать болельщиков», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 21 января, нижегородская команда сыграла вничью в товарищеском матче с южнокорейским «Чонбук Хёнде Моторс» (1:1). По голу забили Илья Кухарчук и Ли Джун-Ху.

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