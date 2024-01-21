Тренер «Пари НН» Юран подвёл итоги первого зимнего сбора команды

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подвёл итоги первого зимнего сбора команды.

«На первом сборе акцент был сделан на физическое состояние игроков. Сегодня мы сыграли матч двумя составами. И самое главное, что обошлись без травм и мышечных повреждений.

Если подводить итоги сбора в Аджмане, то всё, что мы запланировали, выполнили в полном объёме. Все без исключения ребята работали с полной самоотдачей, по две тренировки в день. И по пятибалльной шкале команда отработала на пятёрку. Так что всё идет хорошо, всё по плану.

На втором и третьем сборах мы запланировали провести уже по три контрольных матча. Будем прибавлять в игровом времени, будем наигрывать оптимальные связки. Продолжим готовиться к весенней части чемпионата. Она будет для нас непростой, но мы с первой игры должны радовать болельщиков», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 21 января, нижегородская команда сыграла вничью в товарищеском матче с южнокорейским «Чонбук Хёнде Моторс» (1:1). По голу забили Илья Кухарчук и Ли Джун-Ху.