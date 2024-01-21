«Гавр» обыграл «Шатору» и прошёл в 1/8 Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч

Сегодня, 21 января, в матче 1/16 финала Кубка Франции встречались «Шатору» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Гастон Пети» в Шатору (Франция). Матч начался в 19:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в этом матче на 45+1-й минуте забил нападающий «Гавра» Стив Нгура. При этом за французскую команду выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился в стартовом составе и провёл на поле всю игру, не отметившись голевыми действиями.

В 1/32 финала «Гавр» прошёл «Кан», обыграв со счётом 2:1, где победным мячом отметился Далер Кузяев. «Шатору» на прошлой стадии Кубка Франции обыграл «Ле-Эрбье» (2:2 и 4:3 по серии пенальти). При этом в 1/8 турнира уже пробились «Лион», «Лаваль», «Ницца», «Валансьен», «Монако», «Брест», «ПСЖ» и «Ле Пюи».