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«Гавр» обыграл «Шатору» и прошёл в 1/8 Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч

«Гавр» обыграл «Шатору» и прошёл в 1/8 Кубка Франции, Кузяев отыграл весь матч
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Сегодня, 21 января, в матче 1/16 финала Кубка Франции встречались «Шатору» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Гастон Пети» в Шатору (Франция). Матч начался в 19:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в этом матче на 45+1-й минуте забил нападающий «Гавра» Стив Нгура. При этом за французскую команду выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился в стартовом составе и провёл на поле всю игру, не отметившись голевыми действиями.

В 1/32 финала «Гавр» прошёл «Кан», обыграв со счётом 2:1, где победным мячом отметился Далер Кузяев. «Шатору» на прошлой стадии Кубка Франции обыграл «Ле-Эрбье» (2:2 и 4:3 по серии пенальти). При этом в 1/8 турнира уже пробились «Лион», «Лаваль», «Ницца», «Валансьен», «Монако», «Брест», «ПСЖ» и «Ле Пюи».

Кубок Франции . 1/16 финала
21 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Шатору
Шатору
Окончен
0 : 1
Гавр
Гавр
0:1 Нгура – 45+1'    
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2023/2024
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