«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в АПЛ до пяти очков

Сегодня, 21 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счётом 4:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины, на 49-й минуте, Дарвин Нуньес открыл счёт в матче, выведя «Ливерпуль» вперёд. На 71-й минуте Диогу Жота удвоил преимущество гостей в матче. Вскоре, на 80-й минуте, Жота забил третий гол «Ливерпуля». В конце матча, на 90+3-й минуте, Дарвин Нуньес оформил дубль, установив окончательный счёт встречи — 4:0, разгромная победа «Ливерпуля.

После результата данного матча «Ливерпуль» остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ, увеличив отрыв от «Манчестер Сити» до 5 очков. В активе мерсисайдцев 48 очков за 21 игру. «Борнмут» же расположился на 12-м месте, в активе команды 25 очков за 20 матчей.