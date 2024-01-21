Гендиректор «Интера»: Индзаги — бесспорный лидер нашей команды

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе главного тренера миланской команды Симоне Индзаги.

«У команды-победителя всегда есть сильный руководитель. Индзаги — наш бесспорный лидер. Да, он всё ещё молод. Но я уверен, у него будет яркая карьера. Симоне разделяет наши ценности. А они у нас просты — всегда побеждать», — приводит слова Маротты Rai Sport.

Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году и с тех пор выиграл с командой четыре титула — два Кубка и два Суперкубка Италии. Также 47-летний специалист в прошлом сезоне довёл миланцев до финала Лиги чемпионов.

Напомним, в понедельник, 22 января, «Интер» в финальном матче Суперкубка Италии сразится с «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. На данный момент «нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии. Подопечные Индзаги набрали 51 очков после 20 туров.