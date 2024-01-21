Циклаури: было бы красиво, если бы Черчесов вернулся в «Спартак» и сделал его чемпионом

Бывший футболист «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением, кого бы он хотел видеть главным тренером московского «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.

«Кто вместо Абаскаля? Мне нравится Станислав Саламович. Понятно, что есть «Фратрия». Станислав Саламович играл в «Спартаке», тренировал, он знает о клубе все. У него есть правильная ментальность, он становился чемпионом за границей. И для меня было бы красивой историей, если Черчесов пришел бы в «Спартак» и сделал его чемпионом», — приводит слова Циклаури «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.