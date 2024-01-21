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ПСВ впервые за 17 матчей не победил в Эредивизии, сыграв вничью с «Утрехтом»

ПСВ впервые за 17 матчей не победил в Эредивизии, сыграв вничью с «Утрехтом»
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Сегодня, 21 января, закончился матч 18-го тура нидерландской Эредивизии между «Утрехтом» и ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Галгенвард» в Утрехте (Нидерланды). Главным арбитром встречи являлся Йоей Кой. Матч закочнился со счётом 1:1.

На седьмой минуте нападающий ПСВ Жоан Бакайоко после передачи Серджино Деста открыл счёт. На 53-й минуте футболист хозяйской команды Отман Бауссайд после паса Сэма Ламмерса сравнял счёт. По итогу «Утрехт» прервал победную серию ПСВ, состоящую из 17 матчей подряд.

На данный момент после 18 сыгранных матчей нидерландской Эредивизии ПСВ является лидером чемпионата с 52 очками. «Утрехт» находится на 12-м месте с 19 очками. Ближайшими преследователи ПСВ: «Фейеноорд» (42) и «Твенте» (37).

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Утрехт
Утрехт
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Бакайоко – 7'     1:1 Бауссайд – 53'    
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