«Барселона» вырвала победу у «Бетиса», забив дважды в самой концовке игры

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселоне» удалось добыть победу в непростой игре — 4:2.

На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес. На 48-й минуте испанцу удалось оформить дубль. Однако уже через восемь минут «Бетис» отыграл один мяч усилиями Иско. На 59-й минуте хавбек бело-зелёных оформил дубль.

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На 90-й минуте ворота «Бетиса» поразил форвард «Барселоны» Жоау Феликс. Ещё через две минуты хет-трик на свой счёт записал Торрес. Матч так и завершился — 4:2.

В данный момент «Барселона» находится на третьей строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка за 20 туров. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 21 встречи.