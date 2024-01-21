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«Барселона» вырвала победу у «Бетиса», забив дважды в самой концовке игры

«Барселона» вырвала победу у «Бетиса», забив дважды в самой концовке игры
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселоне» удалось добыть победу в непростой игре — 4:2.

На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес. На 48-й минуте испанцу удалось оформить дубль. Однако уже через восемь минут «Бетис» отыграл один мяч усилиями Иско. На 59-й минуте хавбек бело-зелёных оформил дубль.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На 90-й минуте ворота «Бетиса» поразил форвард «Барселоны» Жоау Феликс. Ещё через две минуты хет-трик на свой счёт записал Торрес. Матч так и завершился — 4:2.

В данный момент «Барселона» находится на третьей строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка за 20 туров. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 21 встречи.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 21'     0:2 Ф. Торрес – 48'     1:2 Иско – 56'     2:2 Иско – 59'     2:3 Феликс – 90'     2:4 Ф. Торрес – 90+2'    
Турнирная таблица Ла Лиги - 2023/2024
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