«Барселона» добыла победу в шести из семи последних матчей

В воскресенье, 21 января, «Барселона» на выезде оказалась сильнее «Бетиса» в игре 21-го тура испанской Примеры — 4:2. Таким образом, каталонская команда добыла победу в шести из семи последних матчей.

В новом году «Барселона» уступила лишь раз. Сине-гранатовые были биты «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании — 1:4. В остальных шести матчах во всех турнирах «блауграна» неизменно добывала победу: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмасом» (2:1), «Бальбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0), «Унионистасом» (3:1) и «Бетисом» (4:2).

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Свой следующий матч «Барселона» проведёт в среду, 24 января. Подопечные Хави на выезде сразятся с «Атлетиком» в Кубке Испании. Начало игры в 23:30 мск.