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Юрген Клопп заявил, что Салах вернётся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы

Юрген Клопп заявил, что Салах вернётся в «Ливерпуль» для восстановления после травмы
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что игрок команды и сборной Египта Мохамед Салах вернётся в стан мерсисайдцев для восстановления травмы, полученной на Кубке Африканских наций.

«Салах планирует пройти реабилитацию в «Ливерпуле». Если он будет готов к финалу, то, вероятно, вернётся в сборную на Кубок африканских наций», — приводит слова Клоппа журналист Льюис Стили в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма. При этом сообщается, что Мохамед получил повреждение спины.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет € 65 млн.

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