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«Надо уходить». Радимов — о возможном конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»

«Надо уходить». Радимов — о возможном конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном конфликте главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и защитника красно-белых Георгия Джикии, а также ответил, стоит ли Георгию бороться при Абаскале за стартовый состав или же это бесполезно.

«Джикии бороться при Абаскале за стартовый состав бесполезно? Думаю, между ними действительно произошла какая-то недомолвка, а во-вторых — если бы Джикия поддерживал свой уровень, был в форме, то был бы и игроком стартового состава. Но Джикия, мне кажется, сам стал так относиться к «Спартаку» и тренировочному процессу — не стал бороться за место в составе. И если он хочет играть, надо уходить. «Локо» для него — неплохой вариант», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее появлялась информация об интересе московского «Локомотива» к трансферу защитника «Спартака».

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