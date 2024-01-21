Председатель «Зенита» Медведев оценил дебют Педро в матче с самаркандским «Динамо»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил дебют новичка команды Педро в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1).

«Педро хорошо проявил себя в ряде эпизодов, даже с поправкой на силу соперников, забил хороший гол. Уверен, что он будет прогрессировать с каждым появлением на поле», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в этом матче Педро отметился забитым мячом, кроме того, голевую передачу отдал другой новичок сине-бело-голубых Артур. Также по мячу за «Зенит» забили Марио Фернандес, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой и Вендел. При этом «Зенит» на зимних сборах встретится ещё с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).