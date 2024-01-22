Хави – о матче с «Бетисом»: мы победили на стадионе, где никто не побеждал в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 21-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:2).

«Мы были очень хороши, контролировали игру, много доминировали, однако гол соперника заставил нас напрячься. Мы должны были достигать результата раньше. Мы одержали победу на стадионе, где никто не побеждал в этом сезоне, при этом у нас было много молодых игроков.

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Мы получили удовольствие, четыре гола команды, три из которых Феррана, команда боролась. Это была отличная игра», — приводит слова Хави Marca.

В данный момент «Барселона» находится на третьей строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка за 20 туров. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 21 встречи.