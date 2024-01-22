Основной конкурент Захаряна за место в основе отказался переезжать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, главный конкурент российского хавбека Арсена Захаряна за место в основном составе испанской команды, мог сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, японский футболист отказался переходить в один из клубов Саудовской Аравии, хотя имел на руках конкретное предложение.

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Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Реал Сосьедад» форварда берлинского «Униона» Шеральдо Бекера.