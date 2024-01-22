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Мойзе Кин выбрал мадридский «Атлетико» для продолжения карьеры — Николо Скира

Мойзе Кин выбрал мадридский «Атлетико» для продолжения карьеры — Николо Скира
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Нападающий итальянского «Ювентуса» Мойзе Кин присоединиться к мадридскому «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «матрасники» арендует Кина до конца сезона за € 300-400 тыс. и будут выплачивать ему полностью зарплату. При этом нападающий также получил предложения от «Севильи», «Ренна», «Фиорентины» и «Монцы».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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