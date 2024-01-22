«Ювентус» разгромил «Лечче» и временно возглавил турнирную таблицу Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Ювентусу» удалось с лёгкостью переиграть своего соперника — 3:0.

Команды долго не могли отметиться забитым мячом. «Ювентус» вышел вперёд только на 59-й минуте — отличился форвард Душан Влахович. Спустя ещё девять минут сербский футболист оформил дубль. «Точку» в матче на 85-й минуте поставил центральный защитник Бремер, забивший с передачи Сэмюэла Айлинга — 3:0.

По итогам сегодняшнего матча «Ювентус» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 52 очка за 21 тур. Туринцы на один балл опережают «Интер», сыграв при этом на один матч больше. «Лечче», в свою очередь, располагается на 14-й позиции с 21 очком после 21 встречи.