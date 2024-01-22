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Тренер «Барселоны» Хави высказался о скандальном матче «Реал» — «Альмерия»

Тренер «Барселоны» Хави высказался о скандальном матче «Реал» — «Альмерия»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о скандальном матче 21-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Альмерия» (3:2).

«Выиграть эту Лигу будет очень сложно. Есть вещи, которые меня не устраивают», — приводит слова Хави пресс-служба клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо решил отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2, а впоследствии победить.

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