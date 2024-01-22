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«Ювентус» выиграл 14 из последних 17 матчей

«Ювентус» выиграл 14 из последних 17 матчей
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В воскресенье, 21 января, «Ювентус» на выезде разгромил «Лечче» в матче 21-го тура итальянской Серии А — 3:0. Таким образом, туринская команда не проигрывает на протяжении 17 матчей кряду. В 14 из них «бьянконери» одерживали победу.

В последний раз в официальном матче «Ювентус» уступал в субботу, 23 сентября. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» — 2:4. На протяжении последующих 17 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верону» (1:0), «Фиорентину» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монцу» (2:1), «Наполи» (1:0), дважды «Фрозиноне» (2:1 и 4:0), «Рому» (1:0), дважды «Салернитану» (6:1 и 2:1) и «Сассуоло» (3:0). Также подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 27 января. Команда Аллегри в родных стенах встретится с «Эмполи» в рамках 22-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.

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