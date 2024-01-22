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Жирона — Севилья. Прямая трансляция
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Хет-трик Довбика помог «Жироне» разгромить «Севилью» и выйти на первое место в Ла Лиге

Хет-трик Довбика помог «Жироне» разгромить «Севилью» и выйти на первое место в Ла Лиге
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Жирона» разгромила «Севилью» со счётом 5:1.

В начале встречи, на 10-й минуте, Исаак Ромеро открыл счёт в матче, выведя «Севилью» вперёд. Вскоре, на 13-й минуте, Артём Довбик сравнял счёт. Уже на 15-й минуте Довбик забил свой второй гол, выведя «Жирону» вперёд. На 19-й минуте Довбик оформил хет-трик, удвоив преимущество «Жироны». В начале второго тайма, на 56-й минуте, Виктор Цыганков сделал счёт разгромным. В концовке встречи, на 89-й минуте, Кристиан Стуани забил пятый гол хозяев, установив окончательный счёт матча — 5:1, победа «Жироны».

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Ромеро – 10'     1:1 Довбик – 13'     2:1 Довбик – 15'     3:1 Довбик – 19'     4:1 Цыганков – 56'     5:1 Стуани – 89'    

После результата данного матча Жирона» поднялась на первую строчку чемпионата Испании по футболу, набрав 52 очка за 21 проведённый матч. «Жирона» обошла «Реал», у которого 51 очко, но важно отметить, что у «сливочных» есть игра в запасе. «Севилья» же располагается на 17-й позиции с 16 очками после 21 встречи.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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