Хет-трик Довбика помог «Жироне» разгромить «Севилью» и выйти на первое место в Ла Лиге

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Жирона» разгромила «Севилью» со счётом 5:1.

В начале встречи, на 10-й минуте, Исаак Ромеро открыл счёт в матче, выведя «Севилью» вперёд. Вскоре, на 13-й минуте, Артём Довбик сравнял счёт. Уже на 15-й минуте Довбик забил свой второй гол, выведя «Жирону» вперёд. На 19-й минуте Довбик оформил хет-трик, удвоив преимущество «Жироны». В начале второго тайма, на 56-й минуте, Виктор Цыганков сделал счёт разгромным. В концовке встречи, на 89-й минуте, Кристиан Стуани забил пятый гол хозяев, установив окончательный счёт матча — 5:1, победа «Жироны».

После результата данного матча Жирона» поднялась на первую строчку чемпионата Испании по футболу, набрав 52 очка за 21 проведённый матч. «Жирона» обошла «Реал», у которого 51 очко, но важно отметить, что у «сливочных» есть игра в запасе. «Севилья» же располагается на 17-й позиции с 16 очками после 21 встречи.