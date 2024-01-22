Стало известно будущее Карима Бензема в саудовском «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может покинуть саудовский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, скоро состоятся новые встречи Бензема с руководством «Аль-Иттихада» для обсуждения будущего игрока. Ситуация с саудовским клубом остаётся напряженной. Отмечается, что возвращение Бензема в Европу возможно только при огромном сокращении его зарплаты.

Ранее сообщалось, что тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Бензема встретился с безногим мальчиком из Казахстана: