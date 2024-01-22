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Хави рассказал, сколько очков потеряла «Барселона» из-за судейских ошибок

Хави рассказал, сколько очков потеряла «Барселона» из-за судейских ошибок
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о судейских ошибках во время матчей каталонского клуба.

«Я помню пенальти в матче с «Хетафе», громкий момент с Рафиньей в Вальекасе и гол Жоау Феликса в матче с «Гранадой». У нас было бы ещё шесть очков. Это не оправдания, это реальность. Это ситуации, с которыми нам приходится сталкиваться на 94-й минуте, но мы должны продолжать работать. Таков путь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Вильярреалом». Матч состоится 27 января, начало – 20:30 мск.

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