Криштиану Роналду подвёл личные итоги 2023 года

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал оценку собственным выступлениям в 2023 году.

«Я сконцентрировался, провёл прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.

Я знаю, что могу ещё многое дать, знаю, что могу забить много голов за «Аль-Наср» и сборную. На личном уровне это был чудесный год», – приводит слова Роналду Record.

По итогам минувшего года Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 54 гола. В нынешнем сезоне португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Роналду сделал «Si-i-i-u-u-u!» на церемонии Globe Soccer Awards: