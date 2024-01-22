Александер-Арнольд назвал самого сильного соперника, против которого играл

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси самым сильным соперником, против которого он когда-либо играл.

«Самый сильный соперник, с которым я когда-либо играл? Месси», – сказал Александер-Арнольд в видео на YouTube-канале Ассоциации профессиональных футболистов (The PFA).

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» прошлым летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Жена Месси показала, как аргентинец занимается в зале: