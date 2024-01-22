«Манчестер Сити» предложит новый контракт Де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с бельгийским полузащитником команды Кевином Де Брёйне из-за интереса к игроку из Саудовской Аравии.

Как сообщает Mirror, английский клуб хочет обезопасить себя от возможного ухода лидера. Руководство «горожан» планирует предложить футболисту новый контракт до 2026 года.

Отмечается, что зарплата бельгийца в случае переезда в Саудовскую Аравию может составить более € 1 млн в неделю — почти в 3 раза выше, чем в «Манчестер Сити».

32-летний Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «горожан» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: