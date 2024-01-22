Юрген Клопп: нам не нужно играть в течение 98 минут на абсолютно высшем уровне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Борнмутом» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

«У нас было 11 выходных, мы тренировались пять дней из этих 11 дней, и нам не хватало ритма. Я не жалуюсь на это, это наша вина, но это действительно сложно, но у другой команды была такая же ситуация. У них был ритм, потому что очень важно хорошо стартовать, а у нас было нечто противоположное хорошему старту.

Мы должны лучше начинать игры, но в любом случае это длится около 98 минут… главное — выигрывать матчи в конце. Пока мы остаемся в игре, нам позволено практически все, что происходит в игре. Нам не нужно играть в течение 98 минут на абсолютно высшем уровне. Это довольно редко. Сегодня шаг за шагом мы нашли выход в игре и выиграли её», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

После 21 тура «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 48 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (43 очка).

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