«Интер» опубликовал пост после расистского скандала с участием вратаря «Милана»

Миланский «Интер» в своих социальных сетях выступил в поддержку вратаря «Милана» Мика Меньяна после скандального инцидента с фанатами «Удинезе» в матче, который проходил 20 января.

Французский голкипер стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков «Удинезе». Он просигнализировал об этом главному арбитру и решил уйти с поля, партнёры по команде сделали то же самое. Матч был приостановлен на 5 минут, затем партнёры уговорили вратаря вернуться.

«Мы — братья мира и выступаем против всех форм дискриминации. Мы на твоей стороне, Майк Меньян», — написано в аккаунте «Интера» в Х (ранее Twitter), обозначив вратаря «Милана».

В конце концов «Милан» одержал победу со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор.

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