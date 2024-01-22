Юрген Клопп: Я не гений, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Я не гений. Не могу сказать, что случится через четыре месяца. Я просто стараюсь найти лучшие решения и идеи. Иногда это работает, иногда что-то меняется. Но относительно нынешней команды у меня очень быстро возникло хорошее ощущение. Посмотрим, сработает ли все это. Нужно двигаться в правильном направлении.

Люди считают, что это означает, что мы можем стать чемпионами. Пока дело не в этом, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть. Нам еще предстоит сделать большие шаги, но все идет в правильном направлении», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

После 21 тура «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 48 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (43 очка), замыкает тройку «Арсенал» (43 очка).

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