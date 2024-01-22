Карло Анчелотти рассказал о состоянии голкиперов «Реала» в контексте частой ротации

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после 3:2 с «Альмерией» рассказал о конкуренции между вратарями мадридского клуба.

«Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я всё время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас всё получится точно так же. Пропускают много голов? Мы должны быть более твёрдыми и решительными при игре в обороне», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко.

Напомним, Кепа Аррисабалага был признан худшим игроком матча с «Альмерией» по оценкам WhoScored. Он пропустил самый быстрый гол клуба за последние девять лет.

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