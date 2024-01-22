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Кубок Азии, 22 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 22 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 22 января, в Кубке Азии состоятся два матча в рамках 3-го тура группового этапа турнира. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

22 января, расписание игрового дня

Группа А:

Катар — Китай — 18:00 мск;

Таджикистан — Ливан — 18:00 мск.

Вчера, 20 января, в Кубке Азии состоялось два матча. Оман и Таиланд сыграли вничью (0:0), а сборная Кыргызстана вдевятером уступила Саудовской Аравии (0:2).

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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