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Клопп — о Мак Аллистере: отличный футболист, очень рад за него

Клопп — о Мак Аллистере: отличный футболист, очень рад за него
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре полузащитника мерсисайдцев Алексиса Мак Аллистера.

«Алексис показал исключительную игру (в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». — Прим. «Чемпионата»). Очень рад за него, рад за нас в целом. Макка — отличный футболист, позвольте мне сказать так. Он хорошо отработал в обороне, а в атаке он всегда является важным игроком для нас. Всё самое хорошее, что случилось с нами в первом тайме, связано с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

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