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Абаскаль ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

Абаскаль ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»
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Тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос по поводу своего будущего на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Кадиса». Ранее сообщалось, что испанский тренер красно-белых является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса» после увольнения Серхио Гонсалеса.

«Моё будущее? Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — приводит слова Абаскаля «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что Абаскаль летит на зимние сборы со «Спартаком», что подтверждает его слова о намерении остаться в клубе.

Напомним, Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда испанца набрала 30 очков после 18 матчей чемпионата. В прошлом розыгрыше чемпионата страны красно-белые завоевали бронзовые медали.

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