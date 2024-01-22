Ловчев: нет сомнений, что «Спартак» поборется за место в тройке РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о турнирных амбициях красно-белых в сезоне-2023/2024. По его словам, московский клуб точно поборется за место в тройке лидеров РПЛ, а если команде удастся обыграть «Зенит», то можно замахнуться и на чемпионскую гонку. По мнению Ловчева, нынешняя версия «Спартака» способна показывать хороший футбол, но команде не хватает стабильности.

«У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре — соперником будет «Зенит». Обыгрывай их в Питере — и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол — быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна, как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушёл на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 игр.