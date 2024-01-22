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Пеллегрини: стремление «Бетиса» к победе над «Барсой» привело к поражению на 90-й минуте

Пеллегрини: стремление «Бетиса» к победе над «Барсой» привело к поражению на 90-й минуте
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче 21-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:4).

«Я был доволен вторым таймом. В первом тайме они владели мячом, но моментов было мало, и гол получился удачным. Они больше владели мячом и больше контролировали игру, но второй тайм был абсолютно нашим. Они сделали счёт 0:2 в самом начале и исчезли с поля. У нас были шансы, голы Иско…

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Если мы не интенсивны и не организованны, нам трудно отвоевать мяч. Они много владели мячом. В первом тайме мы прессинговали в верхней части поля. Наше стремление к победе привело к тому, что мы проиграли матч на 90-й минуте», — приводит слова Пеллегрини Marca.

В данный момент «Барселона» находится на третьей строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка за 20 туров. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 21 встречи.

Турнирная таблица Примеры
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