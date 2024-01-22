Ловчев оценил идею создания русского костяка в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова генерального директора красно-белых Олега Малышева, который заявлял, что в команде должен быть русский костяк. По мнению Ловчева, костяк команды должен давать результат, поэтому не имеет смысла выстраивать русский костяк в «Спартаке» при нынешнем лимите на легионеров.

«По поводу слов гендиректора про русский костяк скажу так. Костяк команды должен быть тем, который выигрывает золото чемпионата и приносит титулы, звёздочку на эмблему. Все разговоры о русском костяке в условиях нынешнего лимита, когда ты можешь набрать десять человек бразильцев и ими выигрывать, — просто разговоры. Если наши футбольные власти такое разрешили, противостоять этому один единственный клуб не может. Будет другой лимит — разговор о сильном русском костяке станет актуальным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая пятое место в турнирной таблице.