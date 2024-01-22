Тренер «Борнмута» Ираола: «Ливерпуль» — потрясающая команда

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о «Ливерпуле» после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с мерсисайдцами (0:4).

«Если вы видели игру «Ливерпуля» во втором тайме, то должны были заметить, что она потрясающая. Обычно «красные» хороши в первом тайме, но здесь получилось так, что во втором команда Клоппа была на высоте. Мы знаем, что в матчах с такими соперниками нужно быть лучшей версией самих себя и искать вдохновение везде, где только можно. У нас не получилось», — приводит слова Ираолы издание Liverpool Echo.

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.