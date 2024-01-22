Аргентинский арбитр Нестор Питана вошёл в состав ЭСК РФС

Известный аргентинский арбитр Нестор Питана пополнил состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Стоит отметить, что Питана — арбитр категории ФИФА, который в ходе своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

Судейская карьера Нестора Питаны началась в 2006 году. Спустя четыре года аргентинец получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах Кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Последний матч в качестве главного арбитра он провёл в 2022-м в чемпионате Аргентины.

Напомним, помимо Питаны, в состав ЭСК РФС входят: Павел Каманцев, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Олег Соколов.