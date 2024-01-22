«Спартак» показал видео встречи Абаскаля и Соболева после зимнего отпуска

Пресс-служба московского «Спартака» в своих соцсетях опубликовала видео встречи главного тренера клуба Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым. Напомним, ранее появилась информация, что у форварда красно-белых конфликт с испанским специалистом. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что уже был отстранён от тренировок. Также футболист трижды пропускал командные завтраки.

Видео из официальной группы «Спартака» в VK

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 18 встречах «Спартака» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности Соболев провёл на поле 1398 минут.