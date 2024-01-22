Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал видео встречи Абаскаля и Соболева после зимнего отпуска

«Спартак» показал видео встречи Абаскаля и Соболева после зимнего отпуска
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» в своих соцсетях опубликовала видео встречи главного тренера клуба Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым. Напомним, ранее появилась информация, что у форварда красно-белых конфликт с испанским специалистом. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что уже был отстранён от тренировок. Также футболист трижды пропускал командные завтраки.

Видео из официальной группы «Спартака» в VK

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 18 встречах «Спартака» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности Соболев провёл на поле 1398 минут.

Материалы по теме
Промес отправится на сборы «Спартака» в ОАЭ, несмотря на риск экстрадиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android