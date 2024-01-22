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Тренер «Борнмута» Ираола — о поражении от «Ливерпуля»: у нас были свои шансы

Тренер «Борнмута» Ираола — о поражении от «Ливерпуля»: у нас были свои шансы
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Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о поражении от «Ливерпуля» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (0:4).

«У нас были свои шансы, в том числе и со стандартных положений. Мы могли нанести куда больше ударов, но постоянно пытались выбрать позицию получше. Когда играешь с таким соперником, иной раз лучше всё-таки попробовать ударить. Первый тайм мне понравился. Но всё сломалось после первого пропущенного гола. Как только «Ливерпуль» забил, игроки мерсисайдцев обрели уверенность в себе, а мы не понимали, что делаем», — приводит слова Ираолы издание Liverpool Echo.

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

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