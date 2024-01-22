В Сети появилась реакция Скалони на поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Появилось видео реакции главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони на поражение своей команды от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче на чемпионате мира. Тогда аргентинцы сумели прийти в себя и выиграли турнир.

«Тогда я сказал: «Парни, объясните, что произошло с 48-й по 53-ю минуту (за этот промежуток Аргентина, которая вела в счёте, пропустила дважды. — Прим. «Чемпионата»)?» Мне никто не смог ответить. Отаменди тогда сказал мне: «Не знаю, никто из нас не знает, что произошло».

Мы не проигрывали 36 матчей, но даже после этого случая болельщики продолжили петь и поддерживать команду. Ты можешь работать на максимум, но должен привыкнуть, что можешь и проиграть. К сожалению, мы должны понимать это. Потому что, во-первых, мы ничего не выигрывали много лет, а во-вторых, это часть футбола, часть обучения. Ведь без этого было бы очень легко. Никто не будет играть спокойно.

Мы приехали на чемпионат мира. К сожалению или к счастью, он начался так. Если мы сможем от этого восстановиться, будьте уверены в том, что мы продолжим соревноваться, и будьте осторожны. Ведь если мы сможем восстановиться после такого удара, то нас никто не остановит, мой друг.

Но самое главное — восстановиться. Но нам не требовалось восстановление на футбольном уровне, мы играем хорошо. Нам просто нужно восстановиться (тренер недоговорил, в физическом или психологическом плане. Прим. «Чемпионата»)», — сказал Скалони в видео, опубликованном на YouTube-аккаунте Mundo Albiceleste.