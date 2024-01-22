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Томас Тухель: пока не стоит говорить и думать о титуле

Томас Тухель: пока не стоит говорить и думать о титуле
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о борьбе за чемпионский титул. По словам немецкого специалиста, на данном этапе сезона преждевременно обсуждать такие вещи.

«Об этом ещё слишком рано говорить. Мы ещё даже не завершили первую часть сезона — впереди у нас игра с «Унионом». Ещё не стоит думать и говорить о титуле. В этом матче (с «Вердером». — Прим. «Чемпионата») мы потеряли три очка. В среду у нас есть шанс сыграть лучше», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков.

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