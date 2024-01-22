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Белоруков: увольнение из «Динамо» стало для меня неожиданностью

Белоруков: увольнение из «Динамо» стало для меня неожиданностью
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Бывший главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков прокомментировал своё увольнение из клуба. Напомним, он возглавил команду в декабре 2022 года, до конца контракта оставалось ещё полгода, когда «Динамо» объявило об отставке специалиста. Новым главным тренером бело-голубых стал Алексей Шерстнев, который ранее возглавлял «Сахалинец».

«Причины увольнения? Это вопрос к руководству «Динамо». Стало ли для меня неожиданным решение об увольнении? Да, для меня было неожиданностью.

Как оценю свой период в «Динамо»? Как полезный для себя. Предложений пока нет, потому что время получилось не очень удобное. Буду ждать новых предложений и займусь, наверное, дальнейшим обучением», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».

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