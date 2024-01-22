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«Челси» отозвал из аренды в «Лионе» 19-летнего Морейру

«Челси» отозвал из аренды в «Лионе» 19-летнего Морейру
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Футбольный клуб «Челси» объявил на своём официальном сайте о прекращении действия арендного соглашения с французским «Лионом» по португальскому форварду Диегу Морейре.

Лондонский клуб приобрёл футболиста в июне 2023 года из «Бенфики». Диегу дебютировал в составе «синих» в победном матче в Кубке английской лиги с «Уимблдоном» в августе. 1 сентября Морейра был отдан в аренду в «Лион». За время пребывания во Франции игрок сборной Португалии до 21 года провёл девять матчей и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт португальца с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Напомним, после 21 тура английской Премьер-лиги «Челси» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место, отставая при этом от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

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