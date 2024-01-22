Созин: зачем Севикяну РПЛ? Через два года в Венгрии уйдёт дальше на повышение в Европу

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о переходе Эдгара Севикяна из «Пари Нижний Новгород» в венгерский «Ференцварош».

«Давайте смотреть, что сейчас получит Севикян. Во-первых: будет жить в шикарном городе в центре Европы. Во-вторых: будет играть за сильнейшую команду Венгрии, бороться за первые места. В-третьих: постоянные матчи в еврокубках. И, я уверен, можно добавить четвёртое: будущий переход из «Ференцвароша» в более топовый чемпионат в Европе. Можно даже поспорить, где Севикян будет через два года. Вот увидите – уйдёт из Венгрии на повышение.

Так что разговоры о том, почему он выбрал «Ференцварош», а не «Краснодар», мне непонятны. Послушайте, если контракт человека выкупают близкие ему люди, то они явно знают, что делают. Они чётко видят перспективы его развития в Венгрии. А тех, кто ругает выбор, хочется спросить: вы видели «Ференцварош» в игре? Эта команда не так давно играла на равных с «Байером» и «Монако», а до этого обыгрывала ЦСКА. Так почему игроку сборной Армении, которая сейчас хороша, надо было выбирать клуб РПЛ без еврокубков? Если бы это был «Зенит» – окей, можно было бы подумать. Но его ведь не было.

И последнее: что-то я не вижу, чтобы россияне ехали в Венгрию, ехали играть там в еврокубках. Зато Кузяева, который променял «Зенит» на аутсайдера Франции, все хвалили, все за него радовались. А я порадуюсь за Севикяна: за его выбор и за то, что рядом с ним так хорошо смотрящие в будущее люди», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».