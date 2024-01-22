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Игрок «Манчестер Сити» Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды — Алан Никсон

Игрок «Манчестер Сити» Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды — Алан Никсон
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Лондонский «Вест Хэм» согласовал аренду опорного полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Алан Никсон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «молотобойцы» сами будут выплачивать полузащитнику зарплату и бонусы. Также сообщается, что о постоянном переходе Филлипса в клуб из Лондона речи пока не идёт.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему Калвину со стороны «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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