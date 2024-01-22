«Тоже почувствовал себя оскорблённым». Капелло — о расистском скандале с участием Меньяна

Бывший тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло высказался о скандале, произошедшем в матче 21-го тура Серии А между «россонери» и «Удинезе», в котором болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес голкипера миланцев Мика Меньяна.

«Я следил за матчем из Дубая, где был на церемонии вручения футбольных наград Globe Soccer Awards. Когда я увидел, как Меньян покинул поле и вернулся в раздевалку, я тоже почувствовал себя оскорблённым. Оскорблённым и рассерженным.

В нашей стране толерантность, гостеприимство и инклюзивность — ценности, которые всегда были укоренены в культуре людей. Повторяю: нескольким глупым людям понадобилось всего несколько минут, чтобы испортить имидж города, региона и клуба, который является примером интеграции», — приводит слова Капелло Milan News.

Напомним, вратарь «Милана» Меньян в матче 21-го тура Серии А (3:2) пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходившие от болельщиков «Удинезе». Голкипер отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.