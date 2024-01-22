Стало известно, при каком условии «Локомотив» продаст «Зениту» Тикнизяна

Московский «Локомотив» продаст Наира Тикнизяна «Зениту», если сине-бело-голубые сделают предложение, которое удовлетворит железнодорожников в финансовом плане, информирует журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

Источник отмечает, что ещё одно условие для продажи Тикнизяна в «Зенит» — согласие самого игрока, который ранее заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.

Напомним, в текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.