«ПСЖ» и «Лилль» на этой неделе проведут переговоры по переходу Йоро, которого хочет «Реал»

Руководство «Пари Сен-Жермен» на этой неделе проведёт переговоры с «Лиллем» по трансферу 18-летнего защитника Лени Йоро. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, есть много вещей для обсуждения: минимальная цена, которую хочет «Лилль», переживания игрока относительно своего краткосрочного будущего. «ПСЖ» был бы рад видеть футболиста в своём составе как можно быстрее. Это является главным посланием, которое пытаются донести игроку и его окружению.

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к игроку целого ряда топ-клубов. По оценкам специалистов, Йоро в будущем может стать одним из лучших центральных защитников мирового футбола.